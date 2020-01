Trabzonspor Fenerbahçe maçına doğru 5 soru 5 cevap

SORULAR

1- Trabzonspor kazanmak için nasıl bir taktik plan uygulamalı?

2- İki takımın kadrosunu kıyaslarsak kim avantajlı?

3- Ev sahibi olma avantajını Trabzonspor kullanabilir mi?

4- Galibiyet halinde Hüseyin Çimşir, takım ve camia şampiyonluk havasına girer mi?

5- Trabzonspor'da maçın kaderini kimler değiştirir, kilit oyuncular kim olur?

İskender GÜNEN

1- NWAKAEME'NİN YOKLUĞU HİSSEDİLİR

Trabzonspor'un gol üretme konusunda herhangi bir sorunu yok. Ama Nwakaeme gibi oyuncunun yokluğu bana göre büyük bir dezavantaj. Çünkü Nwakaeme özel bir isim. Topu ayağına aldığında adam eksilten, top saklama becerisi yüksek, asistleri ve golleri ile Trabzonspor için olmazsa olmaz isimlerden biri. Bu maçta Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yokluğunda Ekuban'ı tercih edebilir. Sturridge içinse söylenecek tek söz her zaman sakat! Bu maçın kaderi ise orta alan olacaktır. Top kendindeyken sorunu olmayan Trabzonspor, top rakibe geçtiğinde takım savunmasını daha önceki maçlara göre daha iyi yapmak zorunda.



2- TARAFTARIYLA ÖNDE

Bu tür maçlarda kadro avantajından çok sahada yapacağınız mücadele ve ortaya koyacağınız kazanma azmi, coşku daha büyük önem taşımakta. Son 1 yılda Trabzonspor böylesi büyük karşılaşmalarda kendi tarihsel kimliği ile sahada yer almakta. Taraftarı ile bütünleştiğinde başarılı ve farklı skorlara imza attığı gerçeği göz ardı edilmemeli. Bu da Trabzonspor'u F.Bahçe'ye göre bir adım öne çıkarıyor.



3- SORUMLULUK ALIYOR

Ligin henüz ikinci yarısının 3. maçı. Yani ligin bitmesine daha çok maç var. Ama bundan sonraki yapacağınız karşılaşmalara daha güvenli bakabilmeniz için alacağınız 3 puan doğaldır ki büyük önem taşımakta. Trabzonspor'un bugün geldiği nokta koşullar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan ve de sorumluluk anlayışı yüksek bir takım olma bilinci içerisinde oluşan yapı bu maçtan da 3 puanı alabilecek yeterlilikte olduğunun bir göstergesidir.



4- BİR GALİBİYETTEN FAZLASI

Rekabet içinde olduğu bir takımdan alınacak 3 puanı sadece puan olarak görmemek gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü 3 puandan sonra gerek camia gerekse taraftar ve takım birlikteliği çok daha farklı noktalara çıkar. Ondan sonraki süreç ise oluşan bu birliktelikten yapacağınız her maçta daha önceki yıllarda görmediğimiz kadar inançlı bir takım ortaya çıkarır. Bu da oyuncuların saha içi performanslarının artmasına neden olur.



5- HEP SORUMLULUK ALDI

Her ne kadar bu maçta başarı 'takım' olmaktan geçse de takım içindeki bazı oyuncuların performansı kaderlerini belirlemekte. Trabzonspor'da bu maçın kaderini belirleyecek isimler kaleci Uğurcan, orta alanda Sosa ve önde Sörloth olacaktır. Özellikle Sosa gerçek bir lider, büyük maçlarda geçen sezondan beri takım istenilen performansı göstermediği süreçlerde bile sorumluluk aldı ve de maçın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.



JOSE SOSA

Yaş: 34 Boy: 1.81 Kilo: 75 Ülke: Arjantin



Bu sezon ligde ne yaptı?

Maç: 16 Gol: 3 Asist: 4 M.B.Şut: 1.4 Pas: %84



1

F.Bahçe'yi evinde ağırladığı son 9 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen bordomavililer, geçen sezonki 3 puan öncesinde 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



SORULAR

1- Trabzonspor kazanmak için nasıl bir taktik plan uygulamalı?

2- İki takımın kadrosunu kıyaslarsak kim avantajlı?

3- F.Bahçe, Trabzon'da rahat oynayınca kazanıyor. Bu kez stresli mi?

4- Başakşehir'den sonra Trabzon'dan da gelecek 3 puan şampiyonluk inancını artırır mı?

5- Emre yine yedek mi kalmalı? F.Bahçe'de kimler bu maçın seyrini değiştirir?

Gürcan BİLGİÇ

1- YÜKSEK NABIZLI BİR MAÇ OLMAZ

Bu maçların birinci taktiği "yenilmemek"tir. Özellikle Trabzonspor'un genç teknik direktörü Hüseyin Çimşir büyük baskı altında olacak. Maç eksiği var, puan olarak önde olma ihtimali duruyor ve avantajını kaybetmek istemeyecektir. Aynı durum deplasman problemi nedeniyle Ersun Yanal tarafında da var. Önce "dengeyi" tercih eder, rakibin yapacağı hatanın peşine düşerler. Yüksek nabızlı bir maç olmaz.



2- AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe uzun zaman sonra ilk kez Trabzonspor'u önlem aldırmak zorunda bıraktığı bir ekiple oynayacak. Kadıköy'deki karşılaşmada Fenerbahçe çok üstündü. İki taraf da üreten hücum hattına sahipler, bu da bizi iyi defansı kimin yaptığı sorusuna getiriyor. Sanıyorum, Fenerbahçe daha avantajlı olacak. Tribün baskısının Trabzonspor takımını olumlu etkilemeyeceği bir gerçek.



3- FARK OLURSA ŞAŞIRMAM!

Stres iki taraf için de geçerli. Daha 14 maç olduğu için yenilmemek, rakibe puan vermemek akıllıca gözüküyor. Ancak şimdi bir oyunları var. Rakip öne çıkarsa, bunu değerlendirecek kontra oyuncularına da sahipler. Her şey bir yana büyük maçları çok konsantre ve iyi oynayan bir takım Fenerbahçe. Bu nedenle baskı bununla baş edebilen Fenerbahçeli oyuncuların işine yarayacaktır. Üç-dört gollü bir galibiyet alırlarsa, şaşırmam.



4- ÜÇ PUAN KİLİDİN ANAHTARI

Başakşehir maçındaki oyun herkesi umutlandırdı. "Böyle oynarsak" diye başlayan cümleler, bu maçın tekrarını bekliyor. Galatasaray maçına kadar yenilmeden gitmek zorundalar. Kazandıkları anda, baskıyı rakiplerine ve onların birbirleri ile yapacakları maçlara aktaracaklar. Trabzonspor maçını kazanmak, Fenerbahçe için şampiyonluk kilidine anahtarı sokmak demek. Alanya ve Galatasaray maçlarıyla da kapıyı açmak için oynayacaklar.



5- ORTADA LATİN RÜZGÂRI

Emre'siz oynadıkları üç maçı kazandılar. Üstelik Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında da mükemmel oynadılar. Dolayısıyla bu karşılaşmada da uyumu bozmak istemez Ersun Yanal. Emre'yi harika bir hamle oyuncusu ve maçın tansiyonunu belirleyecek takım lideri olarak kullanır. Maçın birçok kilit anı olacaktır ama sonucu golcülerden ziyade iki genç kaleci; Uğurcan ve Altay'ın formları belirler. Tabi orta sahadaki Latin rüzgârı da unutulmamalı. Trabzon'da Sosa, Fenerbahçe'de Gustavo mücadelesi oyunun hızını belirleyecek.



LUİZ GUSTAVO

Yaş: 32 Boy: 1.87 Kilo: 78 Ülke:



Brezilya Bu sezon ligde ne yaptı?

Maç: 16 Gol: 2 Asist: 1 M.B.Şut: 1.0 Pas: %91



5

Beşiktaş, Rize, Gaziantep ve Başakşehir'i üst üste yenen Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup etmesi halinde seriyi 5 maça çıkaracak ve son iki sezonun en iyi serisine ulaşacak.