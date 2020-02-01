10 maddede derbi

Yunus Emre SEL

TRABZON



Trabzon'un derbi haftası

İKİ kulüp arasında yaşanan demeç savaşları sonrasında gerilen ortamı yatıştırmak isteyen Trabzon yerel basını, ortak bir başlıkla çıkarak taraftarlara sakin olunması konusunda çağrıda bulundu. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu yönde bir açıklama yaptı.



TEKNİK direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları analiz etti. Futbolcularını agresif oyun ve top kontrolü konusunda uyardı.



TEKNİK heyet, yönetimden oyunculara ekstra prim verilmemesini istedi. Gerginlikten uzak kalmak için sıradan bir maça çıkıyormuşçasına karşılaşmaya hazırlık yapıldı.



BİLETLER 3.5 dakikada tükendi. Misafir takım seyircisi maça alınmayacağı için o tribün biletleri de anında satıldı. Taraftar dernekleri başkanları ile maç öncesi özel toplantılar yapıldı



TEKNIK direktör Hüseyin Çimşir, rakibin özellikle son dönemdeki formda oyuncuları Muriqi, Kruse ve Rodrigues'in iyi ve zayıf yönleri konusunda savunma oyuncularıyla özel çalışmalar yaptı. Orta saha ile savunma oyuncuları Fenerbahçe'ye karşı daha yakın oynayacak.



SAHA içerisinde oluşabilecek bir gerginlikte tüm sorumluluk kaptan Sosa da olacak. Hem takım arkadaşlarını sakinleştirme hem de hakem ile diyaloglarda ön plana çıkan isim olacak.



SAKATLIKLARI bulunan Ekuban ve Sturridge iyileşti. Her iki oyuncu da ekstra çalışmalar yaptı. Sturridge, maça ekstra motive olabilmek için arkadaşlarını ve menajerini de şehre davet etti.



BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu maçtan günler öncesinden Trabzon'a geldi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcularla birebir diyaloglarda bulundu. Onlara desteklerini iletti.



PERŞEMBE gününe kadar Nwakaeme'nin kar

cezasının iptal olmasını bekleyen Hüseyin Çimşir, gelen olumsuz haber sonrası, hücum organizasyonlarını Ndiaye üzerinden kurdu.



TAKIMIN en formda isimlerinden Sörloth, hafta başından itibaren rakip savunma oyuncularının zaafları üzerine özel olarak hazırlandı ve maça motive edildi.

***





Volkan DEMİR

İSTANBUL



Fenerbahçe'nin derbi haftası



FENERBAHÇE, Ocak ayında hayalini kurduğu sol bek transferini gerçekleştiremese de ligde yakaladığı 4 maçlık seriyle taraftarına bu yarışta güçlü şekilde var olduğunu gösterdi.



BEŞİKTAŞ maçıyla başlayan ardından Rize ve Gaziantep deplasmanlarıyla devam eden, Başakşehir karşısında ise zirve yapan iyi oyunla kritik viraja kadar kayıpsız gelindi.



ERSUN Yanal, Başakşehir maçı sonrası "Çalışmalarımız sürüyor ancak yeni transfer olmazsa da şampiyonluk için iddialıyız" mesajıyla camiayı yeniden hedefe odakladı.



YANAL, futbolcularına saha içinde kalmalarını, hakemle ve rakiple oynamamalarını öğütlüyor. Ersun Yanal, konsantrasyonun zorlu mücadelenin anahtarı olduğunu vurguluyor.



TECRÜBELİ teknik adam, 2013-14 sezonuna atıfta bulunarak, "Tıpkı o sezonda olduğu gibi Trabzon deplasmanı bizim için kilit maç. Kazanırsak büyük bir adım olacak. Sizler bunu başaracak güçtesiniz. Trabzon'dan istediğimizi alıp yolumuza devam edelim. Bu takıma güveniyorum" diyor.



FUTBOLCULAR, iki kulüp arasında yaşanan gerginliklere rağmen son derece sakin. Samandıra'da sadece karşılaşmanın taktik kısımları üze rine konuşuluyor, görev bölümü yapılıyor.



BAŞKAN Ali Koç ve yönetimi, Trabzon deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Koç, son günde transfer çalışmaları nedeniyle takımla birlikte Trab

zon'a gitmedi ancak bugün statta yerini alacak



MÜCADELE için ekstra prim uygulamasına gidilmedi. Sarı-lacivertli futbolculardan da böyle bir talep gelmedi. Takım kazanılan dört maç sonra sı oldukça olumlu hava yakalamış durumda.



KAPTAN Emre muhtemelen bu mücadelede 11'de olmayacak. Ancak hoca dışında o da bir toplantı yaparak rakipten kaliteli olduklarını takım arkadaşlarına üstüne basa basa anlattı



FENERBAHÇE taraftarı alınan karar nedeniyle bu zorlu maçta tribünde olmayacak. Taraftardan yönetime, "Maçı Kadıköy'de kurulacak dev bir ekranda hep birlikte izleyelim" teklifi gitti. Ancak teknik olarak mümkün olmadığı için bu teklif gerçekleştirilemeyecek.