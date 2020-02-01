Antalyaspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ev sahibi kırmızı-beyazlılar maç öncesinde 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Konuk ekip Konyaspor ise 18. puanla 14. sırada. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesi Antalya Stadyumu'nda oynanıyor.

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Chico, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyamin

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Guilherme, Volkan, Jonsson, Shengelia, Miya, Milosevic, Thuram

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

*Konyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebildi (1-0).

*Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisininden galip ayrılabildi (5B).

* Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (3B 8M), tek galibiyetini geçen hafta Denizlispor deplasmanında aldı (3-0).

*Deplasmandaki son Süper Lig maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'in ilk 19 haftasında Antalyaspor'dan (18) daha az gol atan iki takımdan biri Konyaspor (16; Ankaragücü ile birlikte).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan takım olan Konyaspor (8), bu gollerin beşini deplasman maçlarında buldu.

*Antalyaspor'un Göztepe'yi 3-0 yendiği maçta iki gole katkı sağlayan Paul Omo Mukairu (1 gol & 1 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 16 karşılaşmanın toplamında yapabilmişti.

*Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Konyaspor'a karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında üç gol kaydetti.

*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç deplasman golünün ikisinde Erdon Daci'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).

*Antalyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (4G 2B), Mayıs 2016'dan bu yana rakibine yenilmiyor.