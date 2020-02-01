Başakşehir yara sardı

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek puanını 39'a çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Maça hızlı başlayan turuncu-lacivertliler, 8. dakikada Crivelli ile öne geçti.
Beraberliği yakalamak için bastıran G.Birliği, aradığı golü 29'da Ayite ile buldu.
İlk yarı 1-1 sonuçlanırken ikinci yarıda Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca sahneye çıktı.
48'de Demba Ba'nın asistinde düzgün bir vuruşla golü bulan Visca, 73'te de Crivelli'nin pasında fileleri havalandırdı ve takımına 3 puanı kazandırdı.
SPORTİNG MAÇI SEYIİRCİSİZ!
UEFA, Başakşehir'e verdiği 20 bin Euro para ve tribün kapatma cezasının onandığını bildirdi. Turunculacivertli kulüp cezasını, Sporting Lizbon ile 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında çekecek.
BURUK: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ
BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Okan Buruk, şöyle konuştu: "3 puana seviniyorum ama bir yandan da oyuna üzülüyorum. Oyunun geneline baktığımda mutlu değilim. Oyuncularda geçen haftanın moral bozukluğu vardı. En iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Herkes bunun hayalini kuruyor.