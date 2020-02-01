Başakşehir yara sardı

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Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederekMaça hızlı başlayan turuncu-lacivertliler,Beraberliği yakalamak için bastıranİlk yarı 1-1 sonuçlanırken ikinci yarıda48'de Demba Ba'nın asistinde düzgün bir vuruşla golü bulan Visca, 73'te de Crivelli'nin pasında fileleri havalandırdı ve takımına 3 puanı kazandırdı.UEFA, Başakşehir'e verdiği 20 bin Euro para ve tribün kapatma cezasının onandığını bildirdi. Turunculacivertli kulüp cezasını, Sporting Lizbon ile 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında çekecek.BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Okan Buruk, şöyle konuştu: "3 puana seviniyorum ama bir yandan da oyuna üzülüyorum. Oyunun geneline baktığımda mutlu değilim. Oyuncularda geçen haftanın moral bozukluğu vardı. En iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Herkes bunun hayalini kuruyor.