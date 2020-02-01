Dediğini yaptı!

Babel ve Nzonzi ile yollar ayrılırken, Nagatomo'ya lisans çıkarılmadı. Sezon sonu da sürecek olan değişimle gelecek yıl takım çok daha farklı olacak
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Kasım 2019'da Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından Fatih Terim, "Futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız''
tespitinde bulunmuştu. Terim'in sözü gerçeğe dönüştü ve Galatasaray, Ocak ayında 4 oyuncuyu kadrosuna katarken yeni transferlerin yaş ortalaması 21 oldu.
22 yaşındaki Onyekuru ile 1998 doğumlu Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig'den de geleceğe yönelik iki hamlede bulundu.
ARTIK YAŞLILARA YER YOK
Eskişehir'le sözleşmesini feshedip serbest kalan 23 yaşındaki Jesse Sekidika 4 buçuk yıllık imza atarken, Boluspor'un 2001 doğumlu yıldız adayı Erkan Süer de yetiştirme bedeli karşılığında alındı. Terim 34 yaşına basmaya hazırlandığı için Manuel da Costa'yı veto etti.
Başkan Mustafa Cengiz de futbolunun sonuna yaklaşan Arda Turan'ı istemedi. Gençleşen G.Saray'da 30 yaş üstü yıldızlardan Babel, Ajax'a kiralandı, Nzonzi'nin kiralık sözleşmesi feshedildi, Nagatomo' ya da lisans çıkartılmadı.
LUYİNDAMA&YUTO'YA LİSANS ÇIKMADI
Sarıkırmızılılarda iki oyuncuya da lisans çıkmadı. Sakatlığı olan Luyindama'nın
yanı sıra kendisine kulüp bulamayan Yuto Nagatomo
da ikinci yarıda yok.