Dediğini yaptı!

LUYİNDAMA

YUTO'YA

Babel ve Nzonzi ile yollar ayrılırken, Nagatomo'ya lisans çıkarılmadı. Sezon sonu da sürecek olan değişimle gelecek yıl takım çok daha farklı olacakKasım 2019'da Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından Fatih Terim,tespitinde bulunmuştu. Terim'in sözü gerçeğe dönüştü ve22 yaşındaki Onyekuru ile 1998 doğumlu Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig'den de geleceğe yönelik iki hamlede bulundu.Eskişehir'le sözleşmesini feshedip serbest kalan 23 yaşındaki Jesse Sekidika 4 buçuk yıllık imza atarken, Boluspor'un 2001 doğumlu yıldız adayı Erkan Süer de yetiştirme bedeli karşılığında alındı.Başkan Mustafa Cengiz de futbolunun sonuna yaklaşan Arda Turan'ı istemedi.Sarıkırmızılılarda iki oyuncuya da lisans çıkmadı. Sakatlığı olanyanı sıra kendisine kulüp bulamayanda ikinci yarıda yok.