Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe bu sonuçla 37 puanda kaldı. Maç sonrasında sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik."

"Ne olursa olun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek."

"Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek."