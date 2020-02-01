Fenerbahçe'de Max Kruse fırtınası! İkinci yarıya damga vurdu

Süper Lig'in 20 haftası dev derbi maçına sahne oldu. Zirve yarışını son derecede yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler çok iyi başladığı maçta henüz 1. dakikada Max Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı suskun başladığı lige attığı gollerle damga vurmaya başladı.

Kruse, Trabzonspor'a attığı bu golle ligde üst üste 3. maçında da gol atma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki maestro, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'den sonra Trabzonspor'u da boş geçmedi ve üst üste 3. maçında da golle buluşmuş oldu.