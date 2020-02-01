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'de fırtınası! İkinci yarıya damga vurdu

'nin Alman oyuncusu oynadığı futbolla ikinci yarıya damgasını vurdu. 'in ilk yarısında sadece 2 gol atabilen Kruse, ligin 20. haftasında oynanan Trabzonspor maçında attığı golle üst üste 3. maçında da ağları sarsmış oldu. Max Kruse 18. haftada oynanan Gaziantep FK ve 19. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçlarında da gol atmayı başarmıştı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 20:34 ABONE OL
Fenerbahçe'de Max Kruse fırtınası! İkinci yarıya damga vurdu

Süper Lig'in 20 haftası dev derbi maçına sahne oldu. Zirve yarışını son derecede yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler çok iyi başladığı maçta henüz 1. dakikada Max Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı suskun başladığı lige attığı gollerle damga vurmaya başladı.

Kruse, Trabzonspor'a attığı bu golle ligde üst üste 3. maçında da gol atma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki maestro, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'den sonra Trabzonspor'u da boş geçmedi ve üst üste 3. maçında da golle buluşmuş oldu.

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Fenerbahçe'de Max Kruse fırtınası! İkinci yarıya damga vurdu
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