Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette'ten açıklamalar

Fenerbahçe 8 Ocak 2020 tarihinde Simon Falette'i Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamış ancak oyuncunun lisansı 30 Aralık Perşembe günü çıkartılmıştı.

Gineli stoper, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Falette'in açıklamalarından satır başları:

"Lisansım çıktığı için mutluyum, benim için önemliydi. Hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak."

"İlk derbim olacak, arkadaşlarımı destekliyor olacağım, motive etmeye çalışacağım onları. En iyi sonuçla ayrılarak, ligin gerisi için iyi bir yola çıkacağız."

Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti