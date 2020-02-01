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'den galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalar

teknik direktörü , 'in 20. haftasında karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Bordo mavili ekibin başında çıktığı 3. maçı da galibiyetle tamamlayan Çimşir eksiklerini görüp çalışacaklarını belirtti ve, "Bizim bir hayalimiz var, hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 22:51 ABONE OL
Hüseyin Çimşir'den Fenerbahçe galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalar

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Fenerbahçe'yi Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Üst üste 4. galibiyetini alan bordo mavililer maç eksiğine karşın puanını 38'e yükseltirken takımın başında çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir maç sonrasında açıklamalarda bulundu ve bir hayallerinin olduğunu söyledi:

İşte Çimşir'in açıklamalarından satır başları:

"Kazandığımız için çok mutluyuz, bizde oyuncular kadar kenarda enerji sarf ediyoruz. Oyunun hemen başında geriye düşmemiz bizim için beklenilen bir şey değildi ama tekrardan golleri bulup 2-1 öne geçtik. Kontrollü oynamaya çalıştık, eksiklerimizi görüp, çalışacağız"

"Bizim bir hayalimiz var, hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak istiyoruz."

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Hüseyin Çimşir'den Fenerbahçe galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalar
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