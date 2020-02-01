Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine golle başladı

, kariyerine golle başladı

'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi 'a kiraladığı milli oyuncu yeni takımıyla ilk maçına çıktı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının evinde Emmen'i 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldığı maçın 2. dakikasında ağları havalandırdı ve Feyenoord kariyerine golle başladı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 23:51 ABONE OL
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine golle başladı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 21. haftasında Feyenoord, Emmen'i konuk etti.

De Kuip Stadyumu'nda oynanan ve Feyenoord'un rakibini 3-0 mağlup ettiği maçta Feyenoord henüz 2. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Böylelikle Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiraladığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hollanda kariyerine golle başlamış oldu.

Ev sahibi ekibin diğer golleri 64'te Nicolai Jörgensen ve 80'de Luis Sinisterra'dan geldi.

Bu sonuçla Feyenoord'un puanı 40'a yükselirken Emmen 22 puanda kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine golle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN