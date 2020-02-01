Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine golle başladı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 21. haftasında Feyenoord, Emmen'i konuk etti.

De Kuip Stadyumu'nda oynanan ve Feyenoord'un rakibini 3-0 mağlup ettiği maçta Feyenoord henüz 2. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Böylelikle Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiraladığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hollanda kariyerine golle başlamış oldu.

Ev sahibi ekibin diğer golleri 64'te Nicolai Jörgensen ve 80'de Luis Sinisterra'dan geldi.

Bu sonuçla Feyenoord'un puanı 40'a yükselirken Emmen 22 puanda kaldı.