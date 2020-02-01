Son nefeste Boateng!

Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde İtalya'dan gelen teklif sonrası hareketli saatler yaşandı. Fiorentina, Kevin- Prince Boateng'i Kartal'a önerdi. Apar topar görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, İtalyanlar'dan "Maaşında her türlü kolaylığı sağlarız ve kiralama ücreti istemiyoruz"
yanıtını alınca yarım sezon artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki oyuncunun 10 resmi müsabakada forma giymesi
halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.
4 AY İÇİN 325 BİN EURO
Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 aylık süreçte oyuncuya 325 bin Euro, opsiyon devreye girerse gelecek sezon da 1.7 milyon Euro ödeyeceği açıklandı. Son gün Orkan Çınar'ın ayrılmasıyla 900 bin Euro bütçe oluşturan Beşiktaş, transferin bitimi olan 18.00'e kadar evrakları yetiştirmek adına yoğun çaba sarf etti
. Bitime dakikalar kala Boateng'in sözleşmesi Lisans Kurulu'na iletildi ve transfer noktalandı.
HASİC İMZALADI, ÜMRANİYE'YE GİTTİ
SİYAH-BEYAZLILAR, bir önceki yönetimin yaptığı anlaşma gereği 4.5 yıl için toplamda 3 milyon 375 bin Euro alması gereken Hasic'le 2 milyon 475 bin Euro karşılığında sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Boateng'de kontenjan sorununu
ise Hasic'i Ümraniyespor'a kiralayarak aştı.
İNGİLİZLER BİLE ŞAŞIRDI!
BEŞIKTAŞ'IN
önceki gün saat 19.03'te 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenlenen tören yurt dışında da ses getirdi. İngiliz Daily Mail Gazetesi,
21 bin taraftarın önünde atılan imzaya geniş yer ayırdı. Gazetede haber "Özel bir dönüş" başlığı ile verlirken "Ne sıcak karşılama ama… Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Sergen Yalçın bir kahraman gibi karşılandı" ifadeleri kullanıldı.
SERGEN YALÇIN'LA İLK SINAV
BEŞIKTAŞ, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilk sınavını bugün Çaykur Rizespor deplasmanında verecek. Zirve ile arasında 11 puanlık fark olan siyahbeyazlı ekip, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 2 kez kazanabilirken, dördünden yenilgi ile ayrıldı.