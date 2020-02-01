Son nefeste Boateng!

HASİC

Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde İtalya'dan gelen teklif sonrası hareketli saatler yaşandı. Fiorentina, Kevin- Prince Boateng'i Kartal'a önerdi. Apar topar görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, İtalyanlar'danyanıtını alınca yarım sezon artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki oyuncununhalinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 aylık süreçte oyuncuya 325 bin Euro, opsiyon devreye girerse gelecek sezon da 1.7 milyon Euro ödeyeceği açıklandı.. Bitime dakikalar kala Boateng'in sözleşmesi Lisans Kurulu'na iletildi ve transfer noktalandı.SİYAH-BEYAZLILAR, bir önceki yönetimin yaptığı anlaşma gereği 4.5 yıl için toplamda 3 milyon 375 bin Euro alması gereken Hasic'le 2 milyon 475 bin Euro karşılığında sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Boateng'deise Hasic'i Ümraniyespor'a kiralayarak aştı.önceki gün saat 19.03'te 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenlenen tören yurt dışında da ses getirdi.21 bin taraftarın önünde atılan imzaya geniş yer ayırdı. Gazetede haber "Özel bir dönüş" başlığı ile verlirken "Ne sıcak karşılama ama… Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Sergen Yalçın bir kahraman gibi karşılandı" ifadeleri kullanıldı.BEŞIKTAŞ, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilk sınavını bugün Çaykur Rizespor deplasmanında verecek. Zirve ile arasında 11 puanlık fark olan siyahbeyazlı ekip, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 2 kez kazanabilirken, dördünden yenilgi ile ayrıldı.