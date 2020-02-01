Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu? İşte Süper Lig'de son oluşan puan durumu tablosu

Süper Lig'de heyecan 20'inci hafta ile devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Başakşehir haftayı 3-1'lik galibiyetle tamamladı. Okan Buruk'un ekibine galibiyeti getiren golleri Edin Visca (2) ve Crivelli kaydetti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 30 yaptı, Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.



ANTALYA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. 1 puanı hanesine yazdıran Antalyaspor 18 puana, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.

Bu sonuçların ardından puan durumunda da değişiklik meydana geldi.

İşte Süper Lig puan durumu:





20'İNCİ HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Şubat Cumartesi:

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)