Süper Lig'de dev randevu: Trabzonspor - Fenerbahçe

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR ise Kadir Sağlam. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonluk yolunda kritik bir deplasman maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'de yükselen bir form grafiğine sahip. Ligde son 4 maçını da kazanan Fenerbahçe, 37 puan ve maç fazlasıyla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor. Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Sivasspor'un 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, 37 puanla 2. sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.

Trabzonspor ilk peşinde

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.