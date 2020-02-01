Trabzon üçlü çekti!

Devre arasında Bilal ve Ndiaye'yi kadrosuna katan Trabzonspor, transferin son gününü şovla tamamladı. Bordo-mavililer, daha önce Başakşehir'de de forma giyen ve bonservisi elinde olan Faslı stoper, Cruzeiro'da oynayan Brezilyalı stoperve Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusukadrosuna kattı. Kiralık olarak alınan Messias ve bedelsiz gelen Da Costa'ya öğle saatlerinde imzayı attırıp açıklayan bordomavililer, Guilherme için ise çok uğraştı.Trabzon'a giden Guilherme'nin transferinin tescil edilebilmesi için Malatya'dan evraklarının gelmesi beklendi.Oyuncunun haklarına sahip olan Benevento, bonservisi Portekiz kulübü Alvarenga'ya devretti. Trabzonspor da Guilherme'yi Alvarenga'dan kiraladı ve evrakları transferin bitimine dakikalar kala federasyona gönderdi.Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bulunduğu törenle üç yıldızına dün imza attırdı. Guilherme 6, Da Costa 27, Messias ise 23 numaralı formayı giyecek, opsiyonlu 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Da Costa'ya sezonun kalanı için 40 bin Euro, maç başına da 25 bin Euro ödeyecek. Oyuncu, bu sezon toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacak. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise; 2020-21 opsiyon sezonu için 450 bin Euro garanti ücret ve 4 bin Euro maç başı ödenecek.Trabzonspor'da olmak üzere 2.5 yıllık anlaşılan Messias'a yarım sezon için 400 bin Euro, 2020-21 sezonu için 1 milyon 250 bin Euro ve 2021-22 sezonu için de 1 milyon 250 Euro garanti ücret ödenecek.yıllığına kiralanan Guilherme ise sezon sonuna kadar 450 bin Euro, gelecek sezon ise 1 milyon 100 bin Euro alacak.

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