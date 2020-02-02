Ahmet Ağaoğlu sert konuştu: Derslerini verdik

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 90 dakikanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Hakemi de yendiklerini belirten Ağaoğlu, "Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Biz hakemi de yendik. Verilmesi gereken bir ders vardı. Bu dersi sahada verdik. Şunu söylüyorlar; devlet yardımı. Bize Allah yardım ediyor. Herkes söylemine dikkat etsin. Dışarıda savaşmamızı istiyorlar ama biz sahada savaşıyoruz. Dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum" dedi. Ağaoğlu maç öncesinde Ali Koç'a yönelik tepkileri ise şöyle yorumladı: