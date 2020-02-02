Avustralya’nın yeni kraliçesi Kenin

BUGÜN NELER OLDU

Tenıste sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda,İlk seti kaybetmesine rağmen 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu rakibi karşısında ikinci sette servislerini yükselten Kenin 6-2 ile durumu eşitledi.Muguruza, 3 kere rakibinin servisini kırma şansını kullanamadıktan sonraki oyunda da servisini kırdırınca