Avustralya’nın yeni kraliçesi Kenin

Tenıste sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda, Garbine Muguruza'yı 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) yenen 14 numaralı seri başı Sofia Kenin şampiyon oldu.
İlk seti kaybetmesine rağmen 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu rakibi karşısında ikinci sette servislerini yükselten Kenin 6-2 ile durumu eşitledi. Maçın kırılma anı 3'üncü setin 5. oyununda gerçekleşti.
Muguruza, 3 kere rakibinin servisini kırma şansını kullanamadıktan sonraki oyunda da servisini kırdırınca Kenin 4-2 öne geçti ve bu moralle seti de 6-2 alarak maçtan 2-1 galip ayrıldı.