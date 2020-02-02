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'nın 10 numaralı forması Akbaba'ya!

Geçtiğimiz sezon Rize'de ayağı kırılan Akbaba, harika bir şekilde geri dönmeyi başardı. Ligin ikinci yarısında formayı 'dan kapan Emre Akbaba, çıktığı iki karşılaşmada da gol atmayı başarırken 'nda da golünü atmayı başarmıştı. Teknik direktör , Emre'nin bu performansından oldukça memnun olurken Belhanda'yı da bir daha oynatmayı planlamıyor. Terim'in bu kararı üzerine yönetim de flaş bir hamle için kolları sıvadı. İşte 'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.2.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 11:00 ABONE OL
Belhanda'nın 10 numaralı forması Emre Akbaba'ya!

Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Saracchi'nin performansları ise bu süreçte göz doldurdu.

Geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan mücadelede ayağı kırılan Emre Akbaba, ligin ikinci yarısıyla birlikte geri döndü. Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlandığı saha olan Rize deplasmanında yeniden geri dönen Emre Akbaba, golünü de atmıştı. Daha sonra Süper Lig'de Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da gollerini atan Emre Akbaba'nın formu tarafrarları ve teknik heyeti oldukça sevindirdi.

10 NUMARA EMRE'NİN!

Galatasaray'da, Emre Akbaba'nın bu formundan sonra Belhanda ise tamamen gözden çıkartıldı. Fanatik'te yer alan habere göre yönetim ise flaş bir karar alarak 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya vermek için harekete geçti.

Zamanında Sneijder'in giydiği 10 numaralı forma, Belhanda transfer edildikten sonra Sneijder'den alınmıştı. Bu karar o dönem taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Belhanda'nın 10 numaralı forması Emre Akbaba'ya!
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