Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Saracchi'nin performansları ise bu süreçte göz doldurdu.

Geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan mücadelede ayağı kırılan Emre Akbaba, ligin ikinci yarısıyla birlikte geri döndü. Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlandığı saha olan Rize deplasmanında yeniden geri dönen Emre Akbaba, golünü de atmıştı. Daha sonra Süper Lig'de Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da gollerini atan Emre Akbaba'nın formu tarafrarları ve teknik heyeti oldukça sevindirdi.

10 NUMARA EMRE'NİN!

Galatasaray'da, Emre Akbaba'nın bu formundan sonra Belhanda ise tamamen gözden çıkartıldı. Fanatik'te yer alan habere göre yönetim ise flaş bir karar alarak 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya vermek için harekete geçti.

Zamanında Sneijder'in giydiği 10 numaralı forma, Belhanda transfer edildikten sonra Sneijder'den alınmıştı. Bu karar o dönem taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.