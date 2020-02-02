Bursaspor 0 - 1 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU)

TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Eskişehirspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Eskişehirspor, galibiyete oyuna sonradan dahil olan Metehan Altunbaş'ın 73'üncü dakikada attığı golle uzandı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Eskişehirspor, üç puanı taraftarıyla birlikte kutladı. Bursaspor'un 10 kişi tamamladığı maçta Onur Atasayar, 80'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maçın ilk bölümlerinde etkili bir görüntü çizen Bursaspor, 17'nci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan Burak Kapacak'ın şık pasında Traore topun üzerinden atlarken savunmadan çıkan Tayfur Bingöl de kaleci ile karşı karşıya kaldı. Çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ekrem Kılıçarslan topu kornere çeldi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte Bursaspor yeniden gole yaklaştı. Serdar Özkan'ın pasıyla birlikte ceza sahasına hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş, sol çaprazdan uzak kale direğine doğru sert vururken, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

61'inci dakikada Burak Kapacak'ın uzun pasına hareketlenen Serdar Özkan, sol kanattan ceza sahası içerisine doğru girerek vuruşunu yaptı, ancak top kaleci Ekrem Kılıçarslan'da kaldı.

73'üncü dakikada Eskişehirspor golü buldu. Sol kanattan gelişen organize atakta Alperen Kocabaş içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisine yakın noktadan Mehmet Özcan yakın direğe doğru kafa vuruşunu yaparken kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın müdahalesine rağmen top direğe çarptı ve kale ağzında hazır bekleyen Metehan Altunbaş, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Bursaspor, 80'inci dakikada 10 kişi kaldı. Onur Atasayar, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bursaspor maçın son anlarına doğru beraberlik için baskısını artırdı. 88'inci dakikada sağ kanattan Burak Kapacak çalımlarla ceza sahası içerisine girerek pasını Kubilay Kanatsızkuş'a aktardı, Kubilay'ın vuruşunda top savunmaya çarparken, devamında Emirhan Aydoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx) - Tayfur Bingöl (xx), Sedat Dursun (xx), Anıl Karaer (xx) (Dk. 83 Ali Akman), Onur Atasayar (xx), Abdullahi Shehu (xx), Burak Altıparmak (xx) (Dk. 46 Emirhan Aydoğan x), Burak Kapacak (xx), Serdar Özkan (xx), Abdou Razack Traore (x) (Dk. 76 Recep Aydın), Kubilay Kanatsızkuş (x)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçarslan (xxx), Mehmet Feyzi Yıldırım (xx) (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş x), Mevlüt Çelik (xx), Furkan Balaban (xxx), Cemali Sertel (xx), Kıvanç Karakaş (xx) (Dk. 84 Tolga Yakut x), Mehmet Özcan (xxx), Alperen Kocabaş (xxx), Furgan Polat (xx), Mete Kaan Demir (xx), İbrahim Halil Öner (xx) (Dk. 59 Metehan Altunbaş xxx)

GOL: Dk. 73 Metehan Altunbaş (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Onur Atasayar (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl, Onur Atasayar, Serdar Özkan, Recep Aydın (Bursaspor) - Furkan Balaban, Ekrem Kılıçarslan, Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)