Fatıh Akyel hakkında flaş iddia: Sahte kombine bilet bastırıp, sattı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Cengiz Fırat, görevden aldıkları teknik direktör Fatih Akyel hakkında önemli iddialarda bulundu. Fırat, "Birçok futbolcuyu arayarak muvafakatname vermemeleri yönünde telkinde bulunmak mevcut hocaya yakışır mı?Bu kişinin, haberim olmadan sahte kombine bilet bastırıp, insanlara sattığını da öğrendim.Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir" dedi.