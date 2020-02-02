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Fatıh Akyel hakkında flaş iddia: Sahte kombine bilet bastırıp, sattı

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Fatıh Akyel hakkında flaş iddia: Sahte kombine bilet bastırıp, sattı
TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Cengiz Fırat, görevden aldıkları teknik direktör Fatih Akyel hakkında önemli iddialarda bulundu. Fırat, "Birçok futbolcuyu arayarak muvafakatname vermemeleri yönünde telkinde bulunmak mevcut hocaya yakışır mı? Bunun takdirini değerli Gümüşhane halkına bırakıyorum. Bu kişinin, haberim olmadan sahte kombine bilet bastırıp, insanlara sattığını da öğrendim. Bin civarında satılan biletin parası da ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir" dedi.
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Fatıh Akyel hakkında flaş iddia: Sahte kombine bilet bastırıp, sattı
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