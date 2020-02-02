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FK'nın yeni transferi ilk maçında coştu!

'in 20'inci haftasında FK sahasında lider 'u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Gaziantep FK'da maça damga vuran isim ise oldu. Yeni çıktığı ilk maçta fileleri 2 golle havalandırmayı başardı.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 19:43 ABONE OL
Gaziantep FK'nın yeni transferi Alexandru Maxim ilk maçında coştu!

Süper Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği lider Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri Alexandru Maxim (2), Muhammet Demir, Diarra ve Kenan Özer kaydetti.

MAÇA DAMGA VURAN İSİM MAXIM

Gaziantep FK - Sivasspor maçına damga vuran isim ise yeni transfer Romanyalı Alexandru Maxim oldu. Almanya Bundesliga ekibi Mainz'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen yıldız futbolcu ilk maçında 2 gol atma başarısı gösterdi.


KARİYERİNE ROMANYADA BAŞLADI

Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi maça çıkan Alexandru Maxim, bu maçlarda 31 gol kaydetti.

MAIZ'DAN GELDİ

Gaziantep FK'nın yeni transferi Bundeslia ekibi Mainz'dan geldi. yıldız futbolcu Almanya'da bu sezon toplam 6 karşılaşmada görev aldı. Toplamda 139 dakika sahada kalan yıldız futbolcu takımına gol yada asistlik katkıda bulunamadı.

3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Alexandru Maxim,Mainz'a ise yine bir Almanya takımı olan Stuttgart'tan geldi. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Mainz 3 milyon Euro ödedi

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Gaziantep FK'nın yeni transferi Alexandru Maxim ilk maçında coştu!
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