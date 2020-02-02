Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi | MAÇ SONUCU Milan 1 - 1 Hellas Verona

İtalya Serie A'nın 22'inci haftasında Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan zorlu karşılaşmada rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

GOL HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN

Rakibinin 13'üncü dakikasında Davide Faraoni'nin golüne engel olamayan Milan, beraberliği Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle yakaladı.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında kaleyi cepheden gören yerden frikik kazanan Milanda toğun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Sert bir vuruş yapan Hakan, topun baraja da çarpmasıyla golünü attı ve maça dengeyi getirdi.



Zorlu karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca da karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Milan 32, Hellas Verona 30 puana yükseldi.

MALDINI'NİN OĞLU İLK KEZ FORMA GİYDİ

Milan'ın efsane ismi Paulo Maldini'nin 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini ilk kez Milan forması giydi. Genç futbolcu 90'ıncı dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna girdi.



DERBİ HAFTASI

Milan İtalya Serie A'nın 23'üncü haftasında Inter ile karşılaşacak. Dev derbiye Inter ev sahipliği yapacak.

