Hayalleri başarı öyküsüne dönüşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın lansmanı, Şanlıurfa'da yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle yapıldı. Visa ve Kızlar Sahada iş birliğiyle,açılan ücretsiz futbol okullarındaEğitimlerdeki tüm araç ve ekipmanlar da okullar tarafından sağlanıyor.VISA Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman,şeklinde konuştu. Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın hazırlık sürecinde Türkiye'deki tüm kulüplere yapılan çağrıyaAralarından 9 ilde 9 kadın futbol kulübü seçildi.