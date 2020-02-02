Hayalleri başarı öyküsüne dönüşüyor

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın lansmanı, Şanlıurfa'da yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle yapıldı. Visa ve Kızlar Sahada iş birliğiyle, Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa'da
açılan ücretsiz futbol okullarında 9-14 yaş arası kızlar profesyonel antrenörler tarafından eğitilmeye başlandı.
Eğitimlerdeki tüm araç ve ekipmanlar da okullar tarafından sağlanıyor.
31 İLDEN 40 BAŞVURU GELDİ
VISA Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, "Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları ile kız çocuklarını güçlendirmek, onların hayallerini başarı öykülerine dönüştürmek istiyoruz"
şeklinde konuştu. Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın hazırlık sürecinde Türkiye'deki tüm kulüplere yapılan çağrıya 31 ilden 40 kadın futbol kulübü ve 90 antrenör (48'i kadın, 42'si ise erkek) başvurdu.
Aralarından 9 ilde 9 kadın futbol kulübü seçildi. İlk aşamada okullarda 9 antrenör, 180 çocuk futbol okullarına dahil oldu.