Hüseyin Çimşir: Bir hayalimiz var

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de çıktığı 2 maçı da kazanan Hüseyin Çimşir, ilk derbisinden zaferle ayrıldı. 40 yaşındaki teknik adam duygularını şu sözlerle dile getirdi:Biz de maçı, oyunu saha kenarında hissediyoruz. Buranın da güzelliği böyle bir şey.Oyun bir dönem bizim kontrolümüzdeydi. Bazen kazandığında da eksiklerini görmen gerekiyor.Ersun Yanal'ın hakem eleştirisi hatırlatılan Çimşir,Tüm takdir hakkını F.Bahçe'den yana kullandı. Adil yönetmedi" dedi.