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: Bir hayalimiz var

İlk derbisinden zaferle ayrılan ’un hocası , “Bizim hayallerimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Hüseyin Çimşir: Bir hayalimiz var
Süper Lig'de çıktığı 2 maçı da kazanan Hüseyin Çimşir, ilk derbisinden zaferle ayrıldı. 40 yaşındaki teknik adam duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kazandığımız için son derece mutluyum. Biz de maçı, oyunu saha kenarında hissediyoruz. Buranın da güzelliği böyle bir şey. Oyunun başında geriye düşmemiz bizim için beklediğimiz bir senaryo değildi. Oyun bir dönem bizim kontrolümüzdeydi. Bazen kazandığında da eksiklerini görmen gerekiyor. Hedefimiz, hayalimiz var. Bizim hayallerimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. Bu hayalden vazgeçmeyeceğiz."

BİZ DE HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ!
Ersun Yanal'ın hakem eleştirisi hatırlatılan Çimşir, "Biz de memnun değiliz. 1-0'ken verilmeyen penaltımız var. Tüm takdir hakkını F.Bahçe'den yana kullandı. Adil yönetmedi" dedi.
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Hüseyin Çimşir: Bir hayalimiz var
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