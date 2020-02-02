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İşte - maçının tartışmalı pozisyonları

, Süper Lig'in 20. haftasında evinde 'yi 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi olurken hakem kararları maçın ardından büyük tartışma yarattı. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları...

Giriş Tarihi: 2.2.2020 02:13 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 02:15 ABONE OL
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları

Şenol Güneş Stadı'nda dün akşam nefesleri kesen karşılaşmada hedefteki adamlardan biri hakem Ali Palabıyık oldu. ve cephesi, birçok pozisyondan sonra hakemin çevresini sardı. İlk olarak ev sahibinin itirazı vardı.

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İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları
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