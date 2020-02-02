Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi olurken hakem kararları maçın ardından büyük tartışma yarattı. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları...
Giriş Tarihi: 2.2.2020 02:13Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 02:15ABONE OL
Şenol Güneş Stadı'nda dün akşam nefesleri kesen karşılaşmada hedefteki adamlardan biri hakem Ali Palabıyık oldu. Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesi, birçok pozisyondan sonra hakemin çevresini sardı. İlk olarak ev sahibinin itirazı vardı.