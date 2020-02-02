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’ya teselli

Çok sayıda pozisyona girdiği maçta bir golü ofsayt diye iptal edilen yeşil-beyazlılar, kaçan üç puana üzülse de puan sıralamasında rakibinin üstünde kalmayı bildi

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Konya’ya teselli
Ligin düşme hattından uzaklaşmaya çalışan iki ekibi Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor'un mücadelesinden kazanan çıkmadı: 0-0. Her iki takım için de 6 puanlık değer taşıyan zorlu müsabakada 90 dakika boyunca çok sayıda pozisyon yakalayan Aykut Kocaman yönetimindeki Konya, fırsatları değerlendiremedi. Maçın 45+2. dakikasında Thuram ile bulduğu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen yeşil-beyazlılar, bu pozisyona itiraz etseler de karar değişmedi. Konyaspor 90 dakika sonunda aldığı 1 puanla, rakibinin de sıralamada üstüne çıkmasına izin vermedi.

Mantığa uymuyor!
KONYA Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakem yönetimine isyan etti: "Hakem-VAR ilişkisinde acayiplikler var. İptal edilen golü anlamak mümkün değil. Ofsaytın mantığına da uymuyor."
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Konya’ya teselli
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