Konya’ya teselli

BUGÜN NELER OLDU

Ligin düşme hattından uzaklaşmaya çalışan iki ekibi Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor'un mücadelesinden kazanan çıkmadı: 0-0.Maçın 45+2. dakikasında Thuram ile bulduğu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen yeşil-beyazlılar, bu pozisyona itiraz etseler de karar değişmedi. Konyaspor 90 dakika sonunda aldığı 1 puanla, rakibinin de sıralamada üstüne çıkmasına izin vermedi.KONYA Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakem yönetimine isyan etti: "Hakem-VAR ilişkisinde acayiplikler var. İptal edilen golü anlamak mümkün değil. Ofsaytın mantığına da uymuyor."