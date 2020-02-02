Lionel Messi & Ansu Fati iş birliği! Barcelona 2 - 1 Levante (MAÇ SONUCU)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona evinde Levante ile karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Barcelona rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti. Katalan ekibinin lider Real Madrid ile arasındaki puan farkı 3'e indi.

Levante ise bu sonuçla 26 puanda kaldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 17 yaşındaki yeteneği Ansu Fati atarken her iki golün asisti de Arjantinli yıldız Lionel Messi'den geldi. Levante'nin tek golü ise Ruben Rochina'dan geldi.

La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu olan Fati bu sezon Barcelona formasıyla attığı gol sayısını 5'e yükseltti.