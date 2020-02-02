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Şampiyon olacağız

TURGUT DOĞAN Futbol
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Şampiyon olacağız
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek iddialı konuştu. Başkan Ali Koç'a yapılan protesto hakkında, "Girişteki tatsızlıklar hakikaten üzücüydü. İstanbul emniyetini gönülden tebrik ediyorum. Mumla aradık. Burada çok basit şeyler idare edilemedi. Trabzonspor karşısında iyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler" diyen Özsoy sözlerine şöyle devam etti: "Faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden topa korner verildi. Bu bariz hatalara rağmen yine de kazanabilirdik. Biz şampiyon olacağız. Kesinlikle şampiyon olacağız. Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını, artıya geçebileceğimizi düşündüğümüzde tekrar hamle olacağını biliyorduk, bu malumun ilamı oldu ama biz her şeye rağmen şampiyon olacağız."
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