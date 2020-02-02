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: Takımın psikolojisi kötü

“Benim ve teknik ekibimin bu işin altından kalkacak gücümüz var” diyen , oyuncuları için de “Şu an içinde bulundukları durum ile ilgili ciddi bir belirsizlik yaşıyorlar” ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Sergen Yalçın: Takımın psikolojisi kötü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından şunları söyledi: "Bulunduğumuz mevcut şartlar dolayısıyla hem bizim hem de oyuncularımız için zor bir karşılaşmaydı. Bu aşamadan sonra bir şeyleri döndüreceksek mutlaka kazanmalıydık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Benim de teknik kadrodaki arkadaşlarımın da bu işin altından kalkacak gücü var. Kimsenin şüphesi olmasın, zorlukları yenmek için elimizden geleni yapacağız. Biraz da oyuncuların psikolojisini düşünmek gerekiyor. Kalan 14 hafta var, nereye gideceğimiz belli değil. Şu an içinde bulundukları durumda ciddi bir belirsizlik var. Onların da psikolojisi iyi değil. Görev yaptığımız takımlarda hiçbir zaman bu kadroyu ben kurmadım diye serzenişte bulunmadım. Bunu bilerek göreve geldim."
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Sergen Yalçın: Takımın psikolojisi kötü
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