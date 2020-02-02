Sergen Yalçın: Takımın psikolojisi kötü

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından şunları söyledi: "Bu aşamadan sonra bir şeyleri döndüreceksek mutlaka kazanmalıydık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Benim de teknik kadrodaki arkadaşlarımın da bu işin altından kalkacak gücü var. Kimsenin şüphesi olmasın, zorlukları yenmek için elimizden geleni yapacağız. Biraz da oyuncuların psikolojisini düşünmek gerekiyor. Kalan 14 hafta var, nereye gideceğimiz belli değil.Görev yaptığımız takımlarda hiçbir zaman bu kadroyu ben kurmadım diye serzenişte bulunmadım. Bunu bilerek göreve geldim."