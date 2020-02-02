Son söz bizim

"F.Bahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek"
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, istatistiklere de vurgu yaparken şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar gol pozisyonuna girdiğimiz, topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Birilerinin isteği olmayacak, biz istediğimiz sonucu alacağız ama bugün (dün) golü atmalıydı Fenerbahçe. Her türlü oyunun hakimi bizdik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız.
Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek.
Son sözü söyleyene kadar yola devam edeceğiz." Yanal, Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı iddiasıyla Vedat'ın verilmeyen golü için, "Pozisyonu izledim. Konuşulan şeyler doğru, üzgünüm. Futbolun önüne geçiyor. Her şey güzeldi. Ama bu durum futbolun önüne geçti"
dedi.