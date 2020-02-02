Son söz bizim

BUGÜN NELER OLDU

"F.Bahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek"F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, istatistiklere de vurgu yaparken şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar gol pozisyonuna girdiğimiz, topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Birilerinin isteği olmayacak, biz istediğimiz sonucu alacağız ama bugün (dün) golü atmalıydı Fenerbahçe.Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken.Son sözü söyleyene kadar yola devam edeceğiz." Yanal, Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı iddiasıyla Vedat'ın verilmeyen golü için,dedi.