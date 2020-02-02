Süper Lig'de tasarruf dönemi! Transferde 37.3 milyon Euro'luk fark

Transfer döneminde yüksek ödemeler gerçekleştiremeyen Süper Lig ekipleri toplamda 5 milyon Euro'luk takviye yapabildi. Bu değer geçtiğimiz yılın aynı döneminde 42.3 milyon Euro'ydu. Finansal kriterlere uymak zorunda olan ve elleri kolları bağlanan ekiplerin birçoğu kasasından para çıkarmazken, bir önceki sezona göre %840 daha az para harcadık. Galatasaray, 1.25 milyon Euro (Onyekuru 750 bin Euro, Saracchi 500 bin Euro) harcarken, Beşiktaş 180 bin Euro, F.Bahçe 250 bin Euro, Trabzon ise 276 bin Euro ödedi.

AVRUPA'NIN DEVLERİ 884 MİLYON € ÖDEDİ

Süper Lig ekipleri zorunluluk nedeniyle harcamalarını kısarken, Avrupa'nın zirve ligleri ise kaldığı yerden transfere devam etti. Beş majör ligde ekipler toplamda 884 milyon Euro kasalarından çıkardı. İngiltere Premier Lig'de 221 milyon Euro harcanırken, İtalya Serie A'da 214, Almanya Bundesliga'da 196, İspanya La Liga'da 129, Fransa Ligue 1'de ise 124 milyon Euro ara transfer döneminde oyuncular için ödendi.