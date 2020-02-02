Trabzonspor fırtınası

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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth karşılaşma sonrası kendisini ve takımı şu sözlerle değerlendirdi: "Kendi performansımı beğendim. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi savaştık ve mücadele ettik. Önemli olan kazanmaktı ve bunu da iyi oynayarak başardık. Çok iyi oyuncularımız var, bana çok güzel toplar atıyorlar. Onlarla oynadığım için şanslıyım."Geçen sezon olduğu gibi Fenerbahçe ağlarını havalandıran Novak, karşılaşma sonrası, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım golü elbette hatırlıyorum. O arka direkteydi, bu kez ön direkte gol attım. Fenerbahçe maçları şehrimiz için çok önemli. Biz de bunu saha içinde hissediyoruz. Bu takıma karşı gol atabilmek, o duyguyu yaşayabilmek çok özel. Hayatım boyunca böyle bir atmosferde oynamamıştım" diye konuştu.Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol (10) ve kafa golü (6) atan savunma oyuncusu olan Novak, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. Çek oyuncu, tek golünü 15 Eylül'de 2-2 biten G.Birliği karşılaşmasında atmıştı.Yedek kulübesi, son dakikaları birbirine sarılarak izledi. Bitiş düdüğü ile takım sevinç yumağı oldu.pozu verildi.Henüz 45. saniyede; Mikel'in Ozan'ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Bu Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki en erken golü oldu. Son 7 maçında 5 gol atan Alman yıldız, üst üste 3 karşılaşmada (Gaziantep, Başakşehir ve Trabzon) fileleri havalandırdı.Bu sezon Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth (16), Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç iç saha maçında rakip filelere altı gol gönderdi. (Kayseri-2, Kasımpaşa-3, F.Bahçe-1). Kuzeyin Kralı, G.Saray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de boş geçmedi.Fenerbahçe bu sezonSüper Lig'deoynadığı20 maçın15'inde golyedi, bu karşılaşmaların11'inde kalesinegelen ilktop gol oldu.Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez dört maçlık galibiyet serisi yakaladı. Konyaspor'u 1-0, Kayseri'yi 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer F.Bahçe'yi de 2-1 yendi.Trabzonspor, Süper Lig'de Aralık 2001'den bu yana Fenerbahçe'yi evinde ilk kez üst üste iki sezon mağlup etti.