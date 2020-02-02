Trabzonspor fırtınası

SAVAŞTIK, KAZANDIK
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth karşılaşma sonrası kendisini ve takımı şu sözlerle değerlendirdi: "Kendi performansımı beğendim. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi savaştık ve mücadele ettik. Önemli olan kazanmaktı ve bunu da iyi oynayarak başardık. Çok iyi oyuncularımız var, bana çok güzel toplar atıyorlar. Onlarla oynadığım için şanslıyım."
HARİKA BİR DUYGU
Geçen sezon olduğu gibi Fenerbahçe ağlarını havalandıran Novak, karşılaşma sonrası, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım golü elbette hatırlıyorum. O arka direkteydi, bu kez ön direkte gol attım. Fenerbahçe maçları şehrimiz için çok önemli. Biz de bunu saha içinde hissediyoruz. Bu takıma karşı gol atabilmek, o duyguyu yaşayabilmek çok özel. Hayatım boyunca böyle bir atmosferde oynamamıştım" diye konuştu.
ATMAYI SEVİYOR
Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol (10) ve kafa golü (6) atan savunma oyuncusu olan Novak, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. Çek oyuncu, tek golünü 15 Eylül'de 2-2 biten G.Birliği karşılaşmasında atmıştı.
ZAFER İNANANLARINDIR
Yedek kulübesi, son dakikaları birbirine sarılarak izledi. Bitiş düdüğü ile takım sevinç yumağı oldu. Soyunma odasında 'Zafer inananlarındır'
pozu verildi.
EN ERKEN GOL
Henüz 45. saniyede; Mikel'in Ozan'ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Bu Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki en erken golü oldu. Son 7 maçında 5 gol atan Alman yıldız, üst üste 3 karşılaşmada (Gaziantep, Başakşehir ve Trabzon) fileleri havalandırdı.
3
Bu sezon Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth (16), Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç iç saha maçında rakip filelere altı gol gönderdi. (Kayseri-2, Kasımpaşa-3, F.Bahçe-1). Kuzeyin Kralı, G.Saray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de boş geçmedi.
11
Fenerbahçe bu sezon
Süper Lig'de
oynadığı
20 maçın
15'inde gol
yedi, bu karşılaşmaların
11'inde kalesine
gelen ilk
top gol oldu.
4
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez dört maçlık galibiyet serisi yakaladı. Konyaspor'u 1-0, Kayseri'yi 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer F.Bahçe'yi de 2-1 yendi.
Trabzonspor, Süper Lig'de Aralık 2001'den bu yana Fenerbahçe'yi evinde ilk kez üst üste iki sezon mağlup etti.