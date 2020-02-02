Uğurcan’dan geçit yok

F.Bahçe'den 3 puanı alarak zirve yarışında çok önemli bir dönemeci kayıpsız geçen Trabzonspor'da gecenin kahramanlarından biri kaleci Uğurcan Çakır oldu. İlk yarıda önce Vedat'a sonrasında da Tolga'ya karşı karşıya pozisyonlarda geçit vermeyen 23 yaşındaki file bekçisini, Vedat elini sıkarak kutladı. Uğurcan, son dakikalarda Kruse'nin çektiği sert şutu ise inanılmaz bir çeviklikle çıkararak takımına galibiyeti getirdi. Toplamda 8 net kurtarışa imza atan Trabzonsporlu kaleciyi maç sonu takım arkadaşları da özel olarak kutladı.UĞURCAN ÇAKIR, maç sonrası takım halinde galibiyete ulaştıklarını belirterek "Benim kurtarışlarımın bir önemi yok, takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem ne mutlu. Kurtardıkça öz güven geliyor" dedi. Genç kaleci, F.Bahçe'nin iptal edilen golünde ise Max Kruse'nin kendisine faul yaptığını söyledi.F.BAHÇE'DE Gustavo, 72'de sarı kart görüp sınırı aştı ve ligdeki Alanya maçında cezalı olacaktı. Ancak maçın son anlarında çalınan faule sinirlenen ve topu hakeme vererek tepki gösteren Gustavo, ikinci sarıdan atıldı. Bu kırmızı sonrası Gustavo, hafta içi kupada oynanacak Kırklarelispor maçında cezalı duruma düştü. Vedat Muriqi de Gaziantep FK maçında iki sarı kart görerek atılmış ve cezasını lig yerine kupada çekmişti. Bu durum 'bilerek kart gördü' tartışmalarına neden olmuştu.TURKCELL ve A Spor iş birliği ile Türk yayıncılık tarihinde bir ilk yaşandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Turkcell'in altyapısı üzerinden 5G canlı televizyon yayını gerçekleşti. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Türkiye'nin ilk 5G canlı yayınıyla televizyon yayıncılığı açısından yepyeni bir dönem başladı. 5G'nin getirdiği yüksek teknolojiyi spor alanında da kullanarak futbolseverlerle buluşturmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.DAKİKA 5Sosa'nın ortasında Muriqi'in ceza alanında topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar oldu ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan da uyarı gelmediDAKİKA 31Sörloth'un kafa vuruşuyla dışarı çıkan topta hakem topun Serdar'a çarptığına hükmederek korner verdi. Kullanılan atış sonrasında Trabzon'un 2. golü geldi.DAKİKA 45+2Topsuz alanda Pereira ile Serdar Aziz arasında gerginlik yaşandı. Serdar, kafayla rakibini iterek yere düşürdü. Hakem, kart çıkarmak yerine ilk yarıyı bitirdi.DAKİKA 56Ndiaye pres yapıp Gustavo'dan topu alırken hakem, Brezilyalı oyuncuya faul yapıldığı gerekçesi ile oyunu durdurdu. Bu sırada Ndiaye topu ağlara yolladı ancak gol geçerli sayılmadı. Trabzonsporlu taraftarlar, faul olmadığını ve gollerinin verilmediğini iddia ettiler.DAKİKA 90+5Maçın uzatma anlarında Uğurcan ile Kruse topa yükselirken hakem Palabıyık Trabzon lehine faul kararı verdi. Pozisyonun devamında Muriqi'in topu boş ağlara gönderdiği gol ise geçersiz sayıldı.

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