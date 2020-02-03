Bir golcüden fazlası: Alexander Sörloth

Fenerbahçe galibiyetinin mimarlarından olan Alexander Sörloth, Cemil Usta Sezonu'na damga vurmaya devam ediyor. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir karşılaşması ertelenen bordo-mavili takımın oynadığı 19 maçın tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı. Bu maçlarda 16 gol atan ve 5 golün de pasını veren Sörloth'tan öne çıkanlar şöyle:



HEM HAVADA HEM YERDE AFFETMİYOR

Hava topu kazanma, şut atma, gol ve asist karnelerinde takımın en iyisi durumunda bulunuyor... Karşılaşma başına attığı 3.4 şut ve yine maç başına 3.1 hava topu kazanma karnesiyle zirvede... Norveçli forveti diğer mevkidaşlarından ayıran en önemli özellik kendi yarı alanında topla buluşma sayısı. Fenerbahçe karşısında geriye gelerek aldığı toplarla dikkat çekerken, 15 kez kendi yarı alanından arkadaşlarına yardım etti. Kasımpaşa maçında bu sayı 6 olmuştu.



NEFESİ CARDOZO'NUN ENSESİNDE

Futbol kariyerinin son sakatlığını 1 Şubat 2016'da yaşayan Sörloth bu nedenle sadece bir maç kaçırdı. Resmi maçlarda 19 gol atıp, 5 gol pası veren, 24 gole direkt katkı sağlayan Norveçli, bu sayı ile kariyer rekorunu egale etti. Başarılı futbolcu, Midtjylland ile 15 gol, 9 asist değerine ulaşmış ve 24 gole etki etmişti. Kuzeyin Kralı, 1 gol atması durumunda 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Cardozo'yu yakalayıp gözünü 1995-96 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota'nın başarısına dikecek.



GÖRDÜĞÜ SEVGİYE KARŞILIK VERİYOR

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'un son dönemde artan performansı ülkesinde de büyük ses getirmiş durumda. F.Bahçe karşılaşması için Norveçli basın mensupları da tribündeki yerlerini aldı. Vatandaşlarını hayranlıkla izleyen Norveçli gazeteciler, Sörloth'un performansını değerlendirirken, "Atmosfer ve şehrin ona olan bağlılığı performansını artırmış. Gördüğü sevgiye karşılık veriyor" yorumu yaptılar.

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