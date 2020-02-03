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Doğum günü partisiyle gündem olan , kadrosundan çıkarıldı

Paris Saint-Germain'in () Brezilyalı oyuncusu , sakatlığı sebebiyle yarın Nantes ile oynanacak Lille maçının kadrosundan çıkarıldı. Cumartesi günü oynanan Montpeiller maçında kaburgasından sakatlık yaşayan Neymar, dinlenmesi gerekmesine karşın bir gece kulübünde verdiği doğum günü partisiyle gündem oldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 3.2.2020 23:54 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 23:58 ABONE OL
Doğum günü partisiyle gündem olan Neymar, PSG kadrosundan çıkarıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günü Montpellier ile oynanan maçta kaburgasından sakatlanan Neymar'ın, yarınki Nantes karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun istirahat etmesi gerekmesine karşın, pazar gecesi 28. yaşını başkent Paris'teki bir gece kulubünde verdiği partiyle kutlamasının Fransız ekibinde rahatsızlığa neden olduğu basına yansıdı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada, kadro tercihinin Neymar'ın doğum günü partisiyle bir ilgisinin olmadığını, son gelişmelerle insanlara kötü düşünme şansı vermelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

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Doğum günü partisiyle gündem olan Neymar, PSG kadrosundan çıkarıldı
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