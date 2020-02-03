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: Yükselişimiz başlamıştır!

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Ersun Yanal: Yükselişimiz başlamıştır!
Teknik direktör Ersun Yanal, uçakta yaptığı konuşma ile takıma moral verdi. "Mağlubiyetin sebebini herkes biliyor. Hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum" diyen tecrübeli çalıştırıcı, Alanya maçıyla yeni bir galibiyet serisine başlayacaklarının altını çizip şunları söyledi: "İstemeyenlere rağmen şampiyon olacağız. Siz bu şekilde istekli ve diri olduğunuz sürece önümüzde kimse duramaz. Fenerbahçe, her şeyi değiştirebilecek, rüzgârı tersine çevirebilecek güce sahiptir. Daha önce yaptık, yine yapacağız."

KALAN MAÇLAR
* Alanya
* A.Gücü (d)
* G.Saray
* Antalya (d)
* Denizli
* Konya (d)
* Kayseri
* Kasımpaşa (d)
* Y.Malatya
* Göztepe
* G.Birliği (d)
* Sivas
* Beşiktaş (d)
* Ç.Rize

CAMİANIN HEDEFİNDE HAKEM PALABIYIK VAR
Fenerbahçe; Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor'un gerisinde olmasına rağmen, camianın şampiyonluğa olan inancı daha da arttı. Sosyal medyada mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusu olarak hakem Ali Palabıyık gösterildi. Palabıyık'a yönetim ve teknik heyet tepki gösterirken, camia da hakemin uzatmalarda vermediği golün dışında sonuca etki eden fahiş hatalara imza attığına inanıyor.

Tek galibiyet Beşiktaş'tan
Fenerbahçe bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. 4 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler; 2 beraberlik, bir yenilgi, bir de mağlubiyet aldı. Trabzonspor'la Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Kanarya, deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Galatasaray'la Türk Telekom'da 0-0 berabere kalırken, tek galibiyetini Beşiktaş'tan (3-1) aldı. Fenerbahçe, G.Saray'la 23 Şubat'ta, Beşiktaş'la ise 10 Mayıs'ta karşılaşacak.

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