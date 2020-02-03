Ersun Yanal: Yükselişimiz başlamıştır!

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Palabıyık

Teknik direktör Ersun Yanal, uçakta yaptığı konuşma ile takıma moral verdi.diyen tecrübeli çalıştırıcı, Alanya maçıyla yeni bir galibiyet serisine başlayacaklarının altını çizip şunları söyledi:* Alanya* A.Gücü (d)* G.Saray* Antalya (d)* Denizli* Konya (d)* Kayseri* Kasımpaşa (d)* Y.Malatya* Göztepe* G.Birliği (d)* Sivas* Beşiktaş (d)* Ç.Rize; Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor'un gerisinde olmasına rağmen, camianın şampiyonluğa olan inancı daha da arttı.Palabıyık'a yönetim ve teknik heyet tepki gösterirken, camia da hakemin uzatmalarda vermediği golün dışında sonuca etki eden fahiş hatalara imza attığına inanıyor.Fenerbahçe bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda beklentileri karşılayamadı.Trabzonspor'la Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Kanarya, deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Galatasaray'la Türk Telekom'da 0-0 berabere kalırken, tek galibiyetini Beşiktaş'tan (3-1) aldı. Fenerbahçe,