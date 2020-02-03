Henry Onyekuru asistle döndü

KAYSERİSPOR'DAN

Devre arasında Monaco'dan transfer edilen Henry Onyekuru, hastalığının ardından sarı-kırmızılı formaya kavuştu. Sıtma hastalığı sonrasında 10 gündür çalışmalarını sürdüren Nijeryalı oyuncu, 82'de oyuna girip 255 gün aradan sonra Galatasaray'da maça çıktı.Transferi gerçekleşmeyen Younes Belhanda Kayserispor maçında ilk 11'e girdi. Cezalı Lemina'nın yokluğunda Seri'yi 6 numaraya çeken Fatih Terim, 3 hafta sonra Belhanda'ya forma verdi. Faslı yıldız, orta sahada görev yaparken, 49. dakikada gördüğü sarı kartla Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.Galatasaraylı taraftarlar dün takıma büyük destek verdi. Tribünleri dolduran 32 bin 876 futbolsever, maç boyu coşkulu tezahüratlar yaptı.Maçın 20. dakikasında Kayserispor'da Henrique, ceza sahasında Donk ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Konuk ekip penaltı itirazında bulunurken hakem Zorbay Küçük devam dedi. Pozisyon VAR'da incelendi ve penaltının olmadığına karar verildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da Twitter hesabından "Her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter" mesajını paylaştı.