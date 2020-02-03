İşte 20. haftanın ardından Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçı, Ege derbisine sahne oldu. Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Haftanın en kritik maçında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Bordo-mavili ekip, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Lider Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 5-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ağır bir mağlubiyet yaşayan Sivas temsilcisi, 41 puanda kalarak haftayı ikinci Medipol Başakşehir'in 2, bir maçı eksik üçüncü Trabzonspor'un 3 puan önünde lider kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 38 puanla zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçti ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Beşiktaş, unutulmaz futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçında, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar

Ligin 20. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 3-1

Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 1-1

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 4-1

Yukatel Denizlispor-Göztepe: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 12 5 3 39 23 16 41 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 20 11 6 3 39 21 18 39 3. TRABZONSPOR 19 11 5 3 43 20 23 38 4. AYTEMİZ ALANYASPOR 20 11 5 4 40 19 21 38 5. FENERBAHÇE 20 11 4 5 39 23 16 37 6. GALATASARAY 20 10 6 4 32 17 15 36 7. BEŞİKTAŞ 20 10 3 7 31 27 4 33 8. GÖZTEPE 20 8 6 6 25 22 3 30 9. GAZİANTEP FK 20 7 6 7 31 32 -1 27 10. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 19 6 6 7 34 28 6 24 11. ÇAYKUR RİZESPOR 20 7 3 10 21 30 -9 24 12. YUKATEL DENİZLİSPOR 20 6 5 9 21 29 -8 23 13. GENÇLERBİRLİĞİ 20 5 6 9 30 37 -7 21 14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 4 7 9 16 27 -11 19 15. ANTALYASPOR 20 4 6 10 18 36 -18 18 16. KASIMPAŞA 20 4 4 12 28 43 -15 16 17. MKE ANKARAGÜCÜ 20 2 8 10 17 37 -20 14 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 20 2 5 13 19 52 -33 11

Gelecek haftanın programı

Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)