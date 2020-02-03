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İşte - maçında bordo mavililerin muhtemel 11'i

çeyrek final ilk maçında , TFF 1. Lig ekibi 'u konuk edecek. Son 16 turunda Denizlispor'u 2-0'lık galibiyetlerle saf dışı bırakan bordo mavili ekipte sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz forma giyemeyecekler. Öte yandan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kafasındaki ilk 11'de netleşmeye başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.2.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 00:13 ABONE OL
İşte Trabzonspor - BB Erzurumspor maçında bordo mavililerin muhtemel 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bir sezon sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

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İşte Trabzonspor - BB Erzurumspor maçında bordo mavililerin muhtemel 11'i
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