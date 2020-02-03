Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Bein Sports'un konuğu oldu. Cengiz, taraftarların ve futbol kamuoyunun merak ettiği konular hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlıklı olarak altyapı takımları yer alacak. 2 yıl içinde ise A Takımı Kemerburgaz'a taşımayı hedefliyoruz. Riva projemize de ilgi çok yüksek.

Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı, projesi de hazır.

Küçülerek bir yere varamazsınız. Sürekli olarak başarıya gereksinim duyan dinamik bir süreç içerisindeyiz. Sadece mali disiplini sağlayarak, tasarruf ederek gelirinizi artırmak zorundasınız. Hedefleri büyütmek ve bu hedeflere ulaşmak durumundasınız.

UEFA mali disiplini sağladığımızı gördü ve 147 milyon Euro zarar etmemize rağmen bizimle 4 yıllık daha anlaşma yaptılar. 3.5 saat final sunumu yaptık. UEFA'dakiler tuvalete bile gitmedi.

Ben dahil tüm yönetim kurulu deplasmanlara giderken masrafları cebinden ödüyor. Bu bizi mutlu ediyor. İlk kez çıplak gelirde artıya geçtik. Bu çok önemli, Galatasaray tarihinde yok. İlk kez mali genel kurulu ek bütçe istemeden bitirdik.

49 Milyon TL yüzde 30 aşım payıyla birlikte o kulübe müthiş rahatlama getiriyor (Fenerbahçe Kulübü'nü kastediyor). Kendileri için yetersiz geliyor. Lisanstan alınan bu 49 Milyon TL ne oldu? 49 Milyon TL ile puan silme, para cezası, gibi cezalar erteleniyor. Bu da yetmiyor, 17 Ocak'ta tekrar talepte bulunuyor, 16 Milyon TL artırılıyor.

Hepimiz bağımsız denetimden geçmiş raporları TFF'ye verdik. Federasyon bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. Bütün kulüpler, mali durumumuzu 15 Aralık'a kadar bildirdik. 31 Aralık'ta da TFF harcama limitlerini açıkladı.

Siz nasıl olur da kapılar kapandıktan sonra veya start başladıktan sonra yarışı 110 metreye çıkardınız? Geriden gelen birini nasıl öne geçirdiniz? Başkalarına da yaptınız mı? Bu süreçten sonra şeffaflık bekliyorum. TFF kimin ne kadar limiti var açıklayacak. Lafla şeffaflık, samimiyet olmaz. Bunu göstermeniz, kanıtlamanız gerek. Açık konuşayım, TFF benim sorularımın cevaplarını vermek zorunda.

Hiçbir kulüp bizim düşmanımız değil. Bütün camilar bizim değerli rakiplerimiz. Aynı platformda, eşit şartlarda mücadele etmek istediğimiz rakiplerimiz.

Siz cam kulede otururken, etrafa taş atmayın. Size de taş atarlar, kuleniz kırılır.

Benim yaptığım bütün sert konuşmalara lütfen bakın. Asla durup dururken sert konuştuğum bir laf yok.

Biz yarattığımız bütün değerlerde devletimize kazandırdık. Ali Sami Yen'den çıktık, 1 milyar 400 milyon TL kadar kazandırdık. Seyrantepe'ye geldik minimum 7 milyar dolar ile cazibe merkezi haline getirdik.