Rıza Çalımbay'a en acı hediye!

SUMUDİCA

Geçen hafta evinde Çaykur Rize ile berabere kalan lider Demir Grup Sivasspor dün de deplasmanda Gaziantep FK karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi alarak şoka girdi.Özellikle ikinci yarıda çok sayıda fırsat bulsa da değerlendiremeyen Yiğido'nun tek sayısını Hakan Arslan kaydetti.Gaziantep'te beklemediği bir sonuç alan Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik serisinden de oldu.Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, kötü bir sonuç aldıklarını söyledi. Çalımbay, "Böyle bir mağlubiyeti hak ettik ama kaçırdıklarımızı da atmalıydık" dedi. Gaziantep'in hocası Sumudica ile yaşadığı gerginliği de anlatan Çalımbay, "Herkesi tahrik ediyor. Yaptığı çok ayıp. Niye gidip oyuncuya saldırıyorsun?" diye konuştu.Gaziantep karşısında beklemediği bir sonuç alan Sivasspor'u çok zorlu bir fikstür bekliyor. Kırmızı-beyazlılar, önündeki 3 haftada zirve mücadelesi veren ekiplerden Başakşehir, Trabzonspor (d) ve Alanyaspor ile karşılaşacak.Müthiş bir futbolla Sivasspor'u farklı mağlup eden Gaziantep FK'lı futbolcular maç sonrası soyunma odasında zafer pozu verdi.Sivasspor 54 maç aradan sonra ağlarında 5 gol gördü. Yiğido, en son 19 Mayıs 2018'de Beşiktaş'a 5-1 mağlup olmuştu.Lider Sivasspor, şampiyonluk geriliminin üzerine erken gol stresi de eklenince Gaziantep deplasmanında bu yükün altında ezildi. Ev sahibi, 4. ve 44. dakikada iki gol atan Maxim başta olmak üzere yüksek tempolu futbolunun ödülünü 5-1'lik net bir galibiyetle aldı. Kalede Günay, stoperde Kana-Biyik, solda Morais, orta sahada Maxim, hücumda Kayode, istekli ve tempolu oyunlarını skora yansıtmayı başardılar. Sivas sadece sahanın en iyisi Maxim'i değil ilk yarı orta sahayı tutmakta zorlandı. Orta sahada Fernando'nun yokluğu, ileride Yatabare'nin durgunluğu Sivas'ın oyun dengesini bozdu. Rıza Çalımbay ilk yarısı 3-1 biten maçı çevirmek için Yasin ve Skuletic değişiklikleriyle zorunlu riskler aldı. Ancak Sumudica bu hamleyi ve gerilen rakibin aldığı riski gördü. Farkı kontralarla Diarra ve Kenan'la açtı. Sivaslı oyuncuların sadece kazanırken değil kaybederken de soğukkanlı kalması ve oyun felsefesinden uzaklaşmaması lazım! Aksi takdirde bu gerilim onlara bir maçtan daha fazlasını kaybettirir.