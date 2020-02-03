Ryan Donk şov

BUGÜN NELER OLDU

Kayserispor filelerini harika bir golle, karşılaşmanın 21. dakikasında havalandıran. 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu en son 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe ile oynanan mücadelede rakip fileleri sarsmıştı.Attığı golle herkesi mest eden Ryan Donk, o anı şu sözlerle anlattı: "Forvetlerimizin ne yaptığına hep bakıyorum zaten. Ömer'den güzel bir pas geldi.Sanırım sadece kaleci olmayacağım. Hangi bölgede oynarsam en iyisini yapmaya çalışıyorum."