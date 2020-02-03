Ryan Donk şov

Kayserispor filelerini harika bir golle, karşılaşmanın 21. dakikasında havalandıran Ryan Donk, 458 gün aradan sonra yeniden gol sevinci yaşadı
. 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu en son 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe ile oynanan mücadelede rakip fileleri sarsmıştı.
'ÇILGINCA BİR ŞEY YAPTIM'
Attığı golle herkesi mest eden Ryan Donk, o anı şu sözlerle anlattı: "Forvetlerimizin ne yaptığına hep bakıyorum zaten. Ömer'den güzel bir pas geldi. Çılgınca bir şey yapmak istedim. Muhteşem bir goldü.
Sanırım sadece kaleci olmayacağım. Hangi bölgede oynarsam en iyisini yapmaya çalışıyorum."
Donk topu böyle kontrol etti...
Volesini vurdu, golünü attı.