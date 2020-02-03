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- maçında siftah yaptı, duygusal anlar yaşadı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında geçtiğimiz hafta evinde Juventus'u 2-1 mağlup ederek moral bulan , 'ya konuk oldu. Henüz 3. dakikada Arkadiusz Milik ile öne geçen Napoli'de, 16. dakikada sahneye çıkan isim oldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde Giovanni Di Lorenzo'nun aşırdığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen ve Napoli formasıyla ilk golünü atan Eljif Elmas gol sonrasında duygusal anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 23:45 ABONE OL
Sampdoria - Napoli maçında Eljif Elmas siftah yaptı, duygusal anlar yaşadı

Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin 22. haftasında Sampdoria'ya konuk oldu.

TSİ 22.45'te başlayan ve Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maçta 3. dakikada Arkadiusz Milik'in attığı golle öne geçen Napoli'nin ikinci golü sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'tan geldi.

Sağ kanattan kullanılan kornerde Giovanni Di Lorenzo'nun aşırttığı topu altıpasta düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Napoli kariyerinin ilk golünü attı.

Takım arkadaşları tarafından tebrik edilen 20 yaşındaki oyuncu gol sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.


Görüntü: beIN Sports

Sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elmas, Sampdoria maçı öncesinde Napoli formasıyla çıktığı 18 maçta gol veya asist yapamamıştı.

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Sampdoria - Napoli maçında Eljif Elmas siftah yaptı, duygusal anlar yaşadı
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