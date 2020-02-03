Sivasspor sevinci katladı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da büyük coşku yaşanırken, taraftar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Dün lider Sivasspor'un da Gaziantep'e mağlup olması bordo- mavililerin hem sevincini hem de inancını bir kat daha artırdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, her ne kadar Fenerbahçe galibiyeti sonrası,dese de bordo-mavili taraftarlar, hep bir ağızdantezahüratları yapmaya başladı. Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatya maçına kadar ligde kayıp yaşamaz ve rakibini mağlup ederse liderlik koltuğuna oturacak.