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: Bir bir ilerliyoruz

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Sofiane Feghouli: Bir bir ilerliyoruz
2 golüyle takımını farka götüren Sofiane Feghouli, zirveye daha da yaklaşmanın moral verdiğini söyledi. Cezayirli oyuncu üst üste 3. şampiyonluk için de çok çalıştıklarını belirtirken "Çok mutluyum. Takım olarak hepimiz iyi oynuyoruz, umarım sezon sonuna kadar böyle gider. Bir bir kazanıyorum, inşallah şampiyon da oluruz. Kolektif olarak Emre Akbaba da katkı sağlıyor. Çok istekli ve taktik olarak etki ediyor" ifadelerini kullandı.

Cezayirli yıldız Feghouli bu sezon ligdeki 4. golünü atarken attığı 3 golün de asisti Ömer Bayram'dan geldi.
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Sofiane Feghouli: Bir bir ilerliyoruz
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