Derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan ve bu sonuçla dördüncü sıraya düşen
Fenerbahçe, önceki gece 01.30 sularında İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen takımı 200 kadar taraftar
coşku ile karşıladı. Taraftarlar şampiyonluk tezahüratları ile takıma destek ve moral verdi. Takım kaptanları Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan
gösterilen ilgiye kısa birer konuşma yaparak teşekkür ettiler.
SEZON SONUNDA BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ
39 yaşındaki deneyimli kaptan Emre, "Her şeyden önce çok teşekkür ederiz, buraya gelip yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki genç kaptan Ozan ise "Alınan yenilgi için herkesten özür dileriz. Emre abinin de dediği gibi terimizin son damlasına kadar mücadele edip sene sonunda şampiyon olacağız"
dedi.
KIRKLARELİ MESAİSİ BAŞLADI
Taraftarın coşkulu tezahüratları eşliğinde İstanbul'a dönen Fenerbahçe, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, dün yaptığı idmanla çarşamba günü deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.