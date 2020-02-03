Terimizin son damlasına kadar

Derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan ve bu sonuçlaFenerbahçe, önceki gece 01.30 sularında İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen takımıcoşku ile karşıladı. Taraftarlar şampiyonluk tezahüratları ile takıma destek ve moral verdi.gösterilen ilgiye kısa birer konuşma yaparak teşekkür ettiler.39 yaşındaki deneyimli kaptan Emre,ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki genç kaptan Ozan isededi.Taraftarın coşkulu tezahüratları eşliğinde İstanbul'a dönen Fenerbahçe, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, dün yaptığı idmanla çarşamba günü deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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