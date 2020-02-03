TFF 1. Lig

Hatayspor-Giresunspor:........ 1-1
Lider Hatayspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 49'da Del Valle ile öne geçerken, 72'de Mirkan sonucu ilan etti.
İki takımdan toplam 9 futbolcu sarı kart gördü.
Balıkesirspor-Altay:............... 0-0
Üst sıralara yükselmek isteyen iki takımın mücadelesinde Balıkesirspor ile Altay golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 25'e, Altay da 28'e yükseltti.
Altınordu-Akhisar:................. 2-0
Yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile çıktığı ilk maçta Altınordu, sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın golleri 6'da Metehan, 57'nci dakikada da Kemal Rüzgar'dan
geldi.
Bursaspor-Eskişehirspor:..... 0-1
Timsah, lig sonuncusu Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti 73'te Metehan getirdi. Bursa'nın 3 maçlık galibiyet serisi biterken, Es-Es puanını 13'e yükseltmeyi başardı.