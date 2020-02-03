TFF 1. Lig

BUGÜN NELER OLDU

Lider Hatayspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.İki takımdan toplam 9 futbolcu sarı kart gördü.Üst sıralara yükselmek isteyen iki takımın mücadelesinde Balıkesirspor ile Altay golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 25'e, Altay da 28'e yükseltti.Yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile çıktığı ilk maçta Altınordu, sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın gollerigeldi.Timsah, lig sonuncusu Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti 73'te Metehan getirdi. Bursa'nın 3 maçlık galibiyet serisi biterken, Es-Es puanını 13'e yükseltmeyi başardı.