Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor Galatasaray ZTK maçı ne zaman saat kaçta?

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının başlamasına sayılı bir süre kala bu soruların yanıtları araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler maçın canlı yayınının hangi kanalda olacağını öğrenmek amacıyla Alanya Galatasaray hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakika, A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı yayını aynı zamanda sabah.com.tr'de olacak.

Haberimizin ayrıntılarından muhtemel 11'ler ve maç öncesi öne çıkan detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.