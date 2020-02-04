Alexander Sörloth uyandırdı, Ersun Yanal harekete geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşılaşmasında 1.95'lik Sörloth'un karşısında 1.78'lik Jailson'un boy dezavantajı yaşadığını düşünürken, problemi çözmek için harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı bazı maçlarda Serdar'ın yanında Adil Rami'yi (1.90) kullanarak uzun boylu santrforlara sahip rakipler karşısında hava topu dezavantajını ortadan kaldırmayı düşünüyor.



GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Tecrübeli teknik adam, bu nedenle Kırklarelispor kupa mücadelesinde Adil Rami'ye forma şansı verecek. Fransız stoperin bu maçta göstereceği performansın, Fenerbahçe'deki geleceği açısından hayli önemli olduğu kaydedildi. Yanal'ın, Alanyaspor mücadelesinde 1.81'lik Papiss Cisse nedeniyle bu ikiliyi kullanabileceği gelen bilgiler arasında.



HAZIR OL VE BEKLE!

Adil Rami'nin yeteri kadar süre alamadığı için üzgün olduğu, bu konuda görüşme yaptığı teknik heyetten, "Performans olarak yükselişinin farkındayız. Kendini hazır tut. Herkes kadar sana da ihtiyacımız var" yanıtını aldığı öğrenildi.



ŞAMPİYONLUK YOLU KADIKÖY'DEN GEÇİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetine rağmen kalan maçlardaki fikstür avantajı ile dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiası bulunan 7 takımın 2'siyle (Başakşehir, Trabzon) oynadı; Alanya, Galatasaray ve Sivas ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sadece Beşiktaş deplasmanı var. 6 deplasmanın ikisi İstanbul'da, ikisi Ankara'da, biri Konya diğeri ise Antalya'da. Bu fikstürü avantaja çevirmek için teknik heyet ve futbolcular sürekli toplantılar yapıyor. Yanal ve ekibi, özellikle Alanya, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında alınacak 9 puanın önemine vurgu yapıyor. Tecrübeli teknik adamın, bu üç maç için "9 puan çıkarabilirsek, ligin rengi tamamen değişir. İbre bize doğru döner" ifadelerini kullandığı belirtildi.



14 haftada İstanbul dışına sadece 4 kez çıkacak



KALAN MAÇLAR

* Alanya

* A.Gücü (d)

* G.Saray

* Antalya (d)

* Denizli

* Konya (d)

* Kayseri

* Kasımpaşa (d)

* Y.Malatya

* Göztepe

* G.Birliği (d)

* Sivas

* Beşiktaş (d)

* Ç.Rize



KIRKLARELİ YOLCUSU

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor ile yarın oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Sarı-lacivertliler 18.30'da karayoluyla Kırklareli'ne hareket edecek.

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