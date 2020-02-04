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siftah yaptı! kazandı

A'nın 22. hafta mücadelesinde ligde beklentilerin uzağında kalan , deplasmanda alt sıra takımlarından Sampdoria'nın konuğu oldu. 3 maç kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta galip gelmeyi başarabilen Napoli, Sampdoria karşısında da 3 puana ulaştı ve iki maç üst üste kazanmayı başardı. Napoli'ye galibiyeti getiren goller arasında tanıdık bir isim de vardı. 4-2 sona eren maçta Napoli'nin golleri Milik, , Demme ve Mertens'ten geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise Quagliarella ve Gabbiadini kaydetti.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:35 ABONE OL
Eljif Elmas siftah yaptı! Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Gattuso yönetiminde beklentilerin altında kalan Napoli, Sampdoria ile karşılaştı. Mücadele Napoli'nin 4-2'lik galibiyeti ile sona erdi. Üst üste Inter, Lazio ve Fiorentina karşılaşmalarından mağlup ayrılan Napoli, geçtiğimiz hafta evinde lider Juventus'u 2-1 mağlup etmişti. Sampdoria'yı da 4-2 ile geçe Napoli galibiyet serisini 2 maça çıkardı ve bu sezon bunu ikinci kez başarmış oldu. Napoli ligin ilk yarısında da Sampdoria'yı 2-0 ile geçmiş daha sonra ise Lecce'yi 4-1 mağlup etmişti.

Napoli'ye Sampdoria karşısında galibiyeti getiren goller arasında tanıdık bir isim de vardı. Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımının 2. golünü kaydetti. Bu Eljif'in Serie A'da attığı ilk gol oldu. Eljif karşılaşmanın 43. dakikasında ise sarı kart gördü.

Napoli'nin diğer golleri Milik, Demme ve Mertens'ten geldi.

Bu sonucun ardından Napoli 30 puanla 10. sıraya tırmanırken, Sampdoria 20 puanla 16. sırada yer aldı.

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Eljif Elmas siftah yaptı! Napoli kazandı
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