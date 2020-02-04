Fenerbahçe cezadan kurtuldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin limitlerle ilgili verdiği kararlara tepki gösterdi. beIN SPORTS'a konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin yaptığı başvurular ve sonrasında verilen kararlar ile cezadan kurtulduğunu işaret ederek şunları söyledi: "31 Aralık'ta TFF herkesin limitlerini açıkladı. 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıkıyor, 8 Ocak'ta tekrar başvuruyor, 'Benim limitimi artır'
diyor. Limiti 33 milyon TL artıyor yaklaşık olarak. Yetmiyor, 17 Ocak'ta tekrar bir 26 milyonluk ek var. O kulübe müthiş rahatlama getiriyor bu. 49 milyon TL ile puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlaması ve para cezasından sadece ihtar cezasına kalınıyor. %28 aşım olacaktı.
Siz bir kulübe bu hakkı oyun başladıktan sonra haksız yere veriyorsunuz. TFF'ye soruyorum; bunu nasıl yaptınız? Bu usulsüzdür! Yüzde 100!
BEŞİKTAŞ SAYGI DUYDU
İstanbul'daki bir diğer büyük kulübümüz de (Beşiktaş) başvurdu, olmadı, 'karara saygı' duyacağız dediler. Galatasaray bunu yapsaydı, şu an puan silme, para cezası vs. hepsi uygulanırdı. Peki neden diğer takım için uygulanmıyor? Acaba hangi gerekçeler getirilecek? Biz bu gerekçeleri çürütmeye hazırız.
Meydanda her şey. %5 aşım sınırında kalarak sadece ihtar cezası almış.
ALİ KOÇ BİZE SALDIRI YAPTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bize menajer ödemeleri konusunda saldırı yaptı. Sen 1400 ödemişsin, diğer kulubümüz de hiç ödememiş. Eğer siz vergi kaçıracaksanız, bunu giderden kaçırmazsınız.
Ben bunun uzmanı değilim. Biz TFF ve UEFA'ya yaptığımız başvurularda "Danışmanlık ücreti"
altında da olsa bunu bildirdik. Toplam 13.2 milyon Euro,
kendi dönemimize ait 6 milyon Euro.
KADIKÖY'E GİDECEĞİM
Fenerbahçe deplasmanına bir aksilik olmazsa gideceğim. Galatasaray ile F.Bahçe zıt kutupların birbirini çekmesidir. 20 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyoruz, bu bize müstahak mı?
Bence değil."