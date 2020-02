Fenerbahçe cezadan kurtuldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin limitlerle ilgili verdiği kararlara tepki gösterdi. beIN SPORTS'a konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin yaptığı başvurular ve sonrasında verilen kararlar ile cezadan kurtulduğunu işaret ederek şunları söyledi: "31 Aralık'ta TFF herkesin limitlerini açıkladı. 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıkıyor, 8 Ocak'ta tekrar başvuruyor,diyor. Limiti 33 milyon TL artıyor yaklaşık olarak. Yetmiyor, 17 Ocak'ta tekrar bir 26 milyonluk ek var. O kulübe müthiş rahatlama getiriyor bu.Siz bir kulübe bu hakkı oyun başladıktan sonra haksız yere veriyorsunuz.İstanbul'daki bir diğer büyük kulübümüz de (Beşiktaş) başvurdu, olmadı, 'karara saygı' duyacağız dediler. Galatasaray bunu yapsaydı, şu an puan silme, para cezası vs. hepsi uygulanırdı.Meydanda her şey. %5 aşım sınırında kalarak sadece ihtar cezası almış.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bize menajer ödemeleri konusunda saldırı yaptı.Ben bunun uzmanı değilim. Biz TFF ve UEFA'ya yaptığımız başvurulardaaltında da olsa bunu bildirdik.kendi dönemimize ait 6 milyon Euro.Fenerbahçe deplasmanına bir aksilik olmazsa gideceğim.Bence değil."

